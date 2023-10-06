Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мирзо-Улугбекский район
  3. Жилая
  4. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на горы в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 8/9
ПРОДАЕТСЯ 4/8/9 на Кунаева (Яккасарайский район) Комнат: 4 Этаж: 8 Этажность: 9 Обща…
1,19 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 1/4
Квартира под офис в Яккасарайском районе  2\1\4  Огород с двух сторон  Оьщая площад…
1,34 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/7
🏙Продаётся 2х комнатная квартира в Новостройке TASHKENT CITY! 📍 Ориентир: ЖК "Boulevard R…
2,38 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 9/9
ТУРЕЦКАЯ НОВОСТРОЙКА  ЯККАСАРАЙСКИЙ РАЙОН  А.Каххара, ор"Chelsea Pub" Элитный охраняемый …
4,89 млрд сум
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
1,00 млрд сум
Дом 2 спальни со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 2 спальни со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на Циалковском (Мирзо-Улугбекский район) Комнат: 5 Уровня: 3 Общая …
3,06 млрд сум
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 12/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
837,76 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
Рядом Султан Сулейман. 
904,28 млн сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ханабад, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ханабад, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/12
ПРОДАЕТСЯ 1в2/5/12 НОВОСТРОЙКА  ЖК Infinity  Golden House (Мирабадский район) Комнат:…
1,43 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 1/4
Продаётся 2 ком квартира на Чиланзаре 4 квартал  Этаж 1 Этажность  4  Дом панельный…
788,19 млн сум
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 10/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
871,97 млн сум
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/9
ПРОДАЕТСЯ 2/2/9 НОВОСТРОЙКА  на Узбекфильм (Чиланзарский район) Комнат: 2 Этаж: 2 Эт…
757,64 млн сум

Параметры недвижимости в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

недорогая
элитная