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Производственные здания в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Производство с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Производство с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 819 м²
Этаж 1/1
772,93 млн сум
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