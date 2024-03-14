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Коммерческая недвижимость в Мирзаабадский район, Узбекистан

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Застройщик
Nurafshon Business City
Языки общения
Русский
Готовый бизнес 1 000 м² в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Готовый бизнес 1 000 м²
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 30
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
6,91 млрд сум
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Агентство
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Русский
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Частный продавец
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Агентство
RE/MAX Elite
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