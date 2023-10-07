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Жильё с видом на море в Мирабадский район, Узбекистан

квартиры
1010
дома
23
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 7/12
Район: #Мирабад Улица: Нукусская “Glamour” ЖК: Банковский дом Застройщик: - Класс: - Ко…
2,03 млрд сум

Параметры недвижимости в Мирабадский район, Узбекистан

с видом на горы
недорогая
элитная