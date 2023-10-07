Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мирабадский район
  3. Жилая
  4. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на горы в Мирабадский район, Узбекистан

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/12
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
951,38 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Этаж 5/10
Район: #Яккасарай Улица: массив Кушбеги ЖК: "SOLARIS” Застройщик: Grand Capital Group Кл…
1,53 млрд сум
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 15/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
502,62 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/9
#530 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
1,49 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/6
ПРОДАЕТСЯ 3/2/6 СПЕЦ-ПЛАН на Дархане улица Кары Ниязова (Мирзо-Улугбекский район) Ком…
1,77 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 9/10
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Паркентская ЖК: "Nova Center ll” Застройщик: Nova Stroy Кла…
1,19 млрд сум
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 8/10
2в3/8/10 Нукусская (Госпитальный), новостройка, ЖК Mirabad City, 67 кв., авторский дизайн, м…
1,96 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
683 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
1,14 млрд сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
494,91 млн сум
Квартира 3 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Этаж 4/5
https://docs.google.com/document/d/1649JUjzNGzH-W4ragM79cveKwx9zdMCLQAlojjQMO8E/edit?usp=sh…
5,40 млрд сум
Квартира 3 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 8/9
Assalom Havo – Новый Образ Жизни Жилой квартал Assalom Havo — это новый проект от Golden Ho…
698,29 млн сум
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Этаж 3/4
#588  Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tos…
1,53 млрд сум

Параметры недвижимости в Мирабадский район, Узбекистан

недорогая
элитная