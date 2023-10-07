Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мирабадский район
  3. Жилая
  4. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на море в Мирабадский район, Узбекистан

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 47 м²
Этаж 8/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
788,12 млн сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 12/15
ЭКО-КВАРТАЛ Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный …
956,67 млн сум
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
🔷 Мирзо Улугбекский район. Ориентир: Перекресток Шастри. ♦️Дом 3.8 сотки  ♦️Фасад : 3 мет…
1,96 млрд сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Этаж 2/4
1 комнатная квартира в Чиланзаре  2 этаж  Этажность 4  Сан.Узел  раздельный  Тел…
608,56 млн сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/12
Район: #Мирабад Улица: на пересечениях Нукусская и Афрасиаб ЖК: "NRG Oybek” Застройщик:  …
1,96 млрд сум
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 13/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
821,98 млн сум
Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 10/15
ЭКО-КВАРТАЛ Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный …
830,14 млн сум
Квартира 2 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 10/10
#658 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
1,41 млрд сум
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 14/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
1,25 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3/7
Tashkent city "Gardens” 2/3/7 Авторский ремонт  Общая площадь 69 кв. Санузел раздельный…
3,12 млрд сум
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
877,68 млн сум
Квартира 2 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 1/4
В Мирзо Улугбекском районе  Карасу 6  2\1\4  Дом панельный  Общая площадь 53м2  …
586,56 млн сум

Параметры недвижимости в Мирабадский район, Узбекистан

недорогая
элитная