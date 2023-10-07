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Квартиры с видом на горы в Мирабадский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 8/10
2в3/8/10 Нукусская (Госпитальный), новостройка, ЖК Mirabad City, 67 кв., авторский дизайн, м…
1,96 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 11/12
2/11/12 Мирабадский район, новостройка, ЖК NRG Oybek, 70 кв., балкон, авторский ремонт, мебе…
2,84 млрд сум

Параметры недвижимости в Мирабадский район, Узбекистан

с видом на море
недорогая
элитная