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Аренда отелей на сутки в Мирабадском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Отель в Ташкент, Узбекистан
Отель
Ташкент, Узбекистан
Blissful dreams 27 ta kurkam va shinam xonalar iborat bo'lib barcha qulayliklarni uz ichiga …
$10
за сутки
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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