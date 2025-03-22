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Долгосрочная аренда недвижимости в Маргилан, Узбекистан

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Дом можно использовать как жилье, так и под гостиницу, хостел, детский сад, школа, или мед. …
$9,000
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Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
НОВЫЙ Евродом, Rent house/villa (from owner) От собственника Адрес: Улица Cаламатина Элитная…
$12,000
в месяц
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Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Ассаламу Алейкум, "SALAM.realty" и Тимур Ибрагимович рекомендуют: Сдается срочно в аренду э…
$2,300
в месяц
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Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Предлагается в аренду просторный дом в классическом стиле, расположенный в Яккасарайском рай…
$8,000
в месяц
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Дом с мебелью, с кондиционером, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Дом с мебелью, с кондиционером, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 210 м²
Этаж 2/2
Сдается в аренду 2-х этажный дом на Паркентской улице. 6 комнат, 210 м2. Установлены солнечн…
$2,700
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Аренда дома под производство или дет сад в Ташкент, Узбекистан
Аренда дома под производство или дет сад
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Число комнат 5
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Долгосрочная аренда  Юнсабадский район улица бадамзар 2 сотик 5 комнатный Летний/зи…
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REITATW
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Аренда квартиры 2 ком Ташкент Buyuk Ipak Yoli в Ташкент, Узбекистан
Аренда квартиры 2 ком Ташкент Buyuk Ipak Yoli
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
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$900
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2 комнатная квартира в центре в Андижан, Узбекистан
2 комнатная квартира в центре
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Число комнат 2
Количество спален 1
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Площадь 80 м²
Этаж 16/14
Квартира в новостройке.Удобная локация,недалеко  рынок,супермаркеты,рестораны,квартира с нов…
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Elya Real Estet
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением
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Сдаётся квартира на массиве куйлюк-2. С ремонтом мебель и техника . Цена 300уе. Вся дополни…
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Ким Пётр риэлтор . +99890 9530204
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Бодмозор Махалла аренда дома в Ташкент, Узбекистан
Бодмозор Махалла аренда дома
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Число комнат 4
Количество спален 2
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Bodomzor mahalasi Ming orik kochasi yunusobod tumani voenkamatni orqasidagi mahala 3 sot…
$1,000
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REITATW
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Квартира 2 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
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2/3/10 - 2000уе НОВОСТРОЙКА   ?Адрес:  ЖК Мирабад Авеню ?Ориентир: метро Ойбек ?…
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USOV Estate
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
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Число комнат 2
Площадь 60 м²
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#Г672 #Мирабадский р-н #метро Ойбек, Космонавтов, также ЦУМ. Около дома расположены посольст…
$600
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ComFort
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