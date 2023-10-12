Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Жилая
  3. Особняки

Особняки с видом на горы в Узбекистане

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 5/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
895,84 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Продаётся дом 2х комнатные 1 этаж Раздельный комнаты Общий кв 60,8 Своя квартира Пол т…
867,98 млн сум
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 9/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
1,21 млрд сум
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 4/7
ПРОДАЕТСЯ 4/4/7 НОВОСТРОЙКА  ЖК Yangi Darhan на Новомосковская  (Мирзо-Улугбекский район…
4,89 млрд сум
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
#ПРОДАЖА Ц 6 сзади финансового института 1в2/1/5 46м2 Балкон 2х6 Кирпичный дом Спец план Р…
1,10 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 4/9
Продается квартира / новостройка  Паркентский  Ор-р: Макро  Комнат-3 Этаж-4 Этажность- …
2,20 млрд сум
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 7/10
ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС NRG Сайрам Буз базар   4 комнатная; 7 этаж Общая площадь 120м2 …
4,52 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 29 м²
Этаж 1/4
Юнусабадский район, Низамий, юнусабадский военкомат. Про квартиру: 2 (две) комнаты, 2х …
531,79 млн сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 60 м²
Этаж 1/8
Квартира в элитном жилом комплексе Паркентского "Parkent Avenue". Отличная локация, до цент…
1,06 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 6/7
Район: #Шайхантохур Улица: МДЦ Tashkent City Милан ЖК: "Boulevard" Застройщик: Dream City…
3,55 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 8/9
#825 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,04 млрд сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 39 000 м²
Этаж 3/5
1 ком кв на новостройке, переделано в студио! Авторский ремонт! 3 этаж. Хороший район, мет…
476,78 млн сум

Параметры недвижимости в Узбекистане

недорогая
элитная