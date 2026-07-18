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Коммерческая недвижимость в Кургантепинский район, Узбекистан

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Кургантепа
4
4 объекта найдено
Коммерческое помещение в Кургантепа, Узбекистан
Коммерческое помещение
Кургантепа, Узбекистан
Мултирул хундай гранд старех корея рабочи
$130
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USMANOV REALTY
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Коммерческое помещение в Кургантепа, Узбекистан
Коммерческое помещение
Кургантепа, Узбекистан
Паталок каптика корея рабочи Иииииииииии
$100
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Коммерческое помещение в Кургантепа, Узбекистан
Коммерческое помещение
Кургантепа, Узбекистан
Бампер шевроле Орландо корея рабочи холатда
$200
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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BPNBPN
Коммерческое помещение в Кургантепа, Узбекистан
Коммерческое помещение
Кургантепа, Узбекистан
Бакавой хундай старех корея рабочи Без матор 30$ Матор 35$
$30
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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