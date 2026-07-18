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Жилье в Кумкурганский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Кумкурган, Узбекистан
Квартира
Кумкурган, Узбекистан
Gaz 52 sotiladi ! Balonlari yangi Ishi yo'q Metan
$2,915
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Кумкурганский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная