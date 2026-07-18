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Коммерческая недвижимость в Каган, Узбекистан

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 7 000 м² в Каган, Узбекистан
Коммерческое помещение 7 000 м²
Каган, Узбекистан
Площадь 7 000 м²
Этаж 2/1
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКАЯ БАЗА В КАГАНЕ Продаётся крупная коммерческая база общей площа…
$249,999
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Агентство
USMANOV REALTY
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English, Русский, Oʻzbekcha
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