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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Келес, Узбекистан

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 500 м² в Келес, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 500 м²
Келес, Узбекистан
Площадь 1 500 м²
129,73 млн сум
в месяц
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