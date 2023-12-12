Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Джамбайский район
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Джамбайский район, Узбекистан

Джамбай
1
1 объект найдено
Коммерческая в Джамбай, Узбекистан
Коммерческая
Джамбай, Узбекистан
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/1
Продаётся дачный участок 20 соток, прямоугольной формы. Имеется кадастр и прописка. Располо…
1,50 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Этажи Самарканд
Языки общения: Русский