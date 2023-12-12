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Джамбайский район
Коммерческая
Коммерческая недвижимость в Джамбайский район, Узбекистан
Джамбай
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Коммерческая
Джамбай, Узбекистан
2 000 м²
1/1
Продаётся дачный участок 20 соток, прямоугольной формы. Имеется кадастр и прописка. Располо…
1,50 млн сум
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