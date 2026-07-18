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Дома в Джизакская область, Узбекистан

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1 объект найдено
Дом 7 комнат в Джизак, Узбекистан
Дом 7 комнат
Джизак, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажный добротный дворовый дом в Джизаке, микрорайон Амира Темура, на 6 сотках…
$110,000
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Джизакская область, Узбекистан

Недорогая
Элитная