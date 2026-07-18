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Жилье в Иштыханский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Иштыхан, Узбекистан
Квартира
Иштыхан, Узбекистан
Kamaz xolati zur tayyor ishlab yurgan moshin samasval saralkada 10 tonnalik yili 1987
$8,329
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Иштыханский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная