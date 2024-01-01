Синхронизация 3.0

Архитекторы и модераторы тренинга – два опытных топ менеджера
Инесса Волкова
Эксперт в менеджменте и стратегии с 12 летним опытом в управлении компаниями 300+ человек. Бизнес-ментор, Executive коуч, MBA. Экс CEO управляющей компании А100-Комфорт, вывела в ТОП 1 в Беларуси сервис на проектах Новая Боровая, Пирс, Зеленая Гавань, Депо
Алена Мартыненко
Предприниматель с 20 летним опытом в создании, построении бизнеса с нуля и до лидера рынка. СЕО международной платформы недвижимости REALTING.COM
С какими проблемами эффективно работает тренинг?
Проблема #1
Не все сотрудники одинаково понимают цели компании. Смотрят в разные стороны и цели зачастую у всех разные
Совместное определение ценностей компании, трансформация корпоративной культуры для достижения амбициозных результатов. При этом сотрудники видят, какие возможности дает клиентам и им самим результаты их работы
Какую трансформацию перенесет бизнес после тренинга?
Было до
расфокусировка команды, каждый сам по себе
Стало после
все вместе идут к одному результату
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Понимая точку Б и почему туда нужно прийти, какие шаги сделать, мотивация сотрудников взлетает!
Что получают бизнес и собственники в результате тренинга
Дорожную карту конкретных целей с ответственными и сроками. Все, что останется делать – начать действовать по конкретным шагам
Цели дорожной карты выверены, приоритизировать, синхронизированы с главной целью компании и всех подразделений
Выстроенные точки совместного контроля за движением к амбициозным результатам
Высоко мотивированную, более сплоченную, поддерживающую друг друга команду
Создание миссии и видения бизнеса с декомпозицией до SMART целей и понимания стратегии их достижения
Понимание ценности продукта для клиента и своей причастности в создании этой ценности каждым участником
Понимание реальной мотивации сотрудников для более эффективного управления и достижения KPI
Понимание ограничений и рисков на пути к достижению целей и выработка стратегии по их устранению
Структура тренинга
День 1
Формирование миссии, видения компании
Совместное определение целей компании для достижения видения компании
Синхронизация целей компании, команды и всех участников
Тимбилдинг, рост вовлеченности и усиление мотивации руководителей
День 2
Совместное выстраивание SMART целей компании на год
Декомпозиция целей
Выстраивание ролей, зон ответственности и сроков
Выстраивание критериев для выработки показателей управляемости бизнеса
Техническое задание на внедрение
Дополнительно
Executive coach сессия с собственниками до начала тренинга
Чек лист для руководителя по эффективному внедрению целей
Точка контроля совместно с модераторами тренинга и апдейт задач через 3 месяца