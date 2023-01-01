Бонусы для партнеров платформы

Размещайте логотип REALTING на своих сайтах и получайте за это бонусы в личном кабинете от нашей платформы
Предлагаем разместить на сайте Вашей компании кнопку с логотипом Realting, ведущую на главную страницу платформы (https://realting.com/) и получить в личном кабинете ежемесячный бонус в размере 500 риэлтингов, что эквивалентно 50 EUR. Чем дольше на Вашем сайте будет размещаться кнопка с логотипом Realting – тем больше риэлтингов будет в Вашем кошельке. Данный бонус можно потратить на платные услуги платформы .
Порядок размещения кода кнопки:
В случае если в шаблонах используется экранирование кавычек, то не забудьте это сделать и с кавычками в коде кнопки.
Не следует:
На заметку! Если Вы не уверены в том, что сделаете всё корректно, то лучше сразу обратитесь к специалистам, которые осуществляют техническую поддержку Вашего сайта.
После выполнения всех необходимый действий не забудьте проверить работоспособность своего сайта. А также убедитесь, что кнопка заработала. Для этого достаточно осуществить по ней переход на платформу Realting.com.
Кнопка размещается на сайте Вашей компании в течение всего периода сотрудничества с платформой REALTING.