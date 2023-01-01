Часто задаваемые вопросы
REALTING.COM – международная платформа недвижимости, которая поможет вам находить покупателей и партнеров по всему миру
Как подать частное объявление на REALTING?
Обратитесь к одному из партнеров REALTING в вашем регионе.
Должен ли я платить REALTING за размещение своего объекта?
Нет, не должен. Все финансовые затраты вы обсуждаете только с агентством – партнером.
Почему через партнеров REALTING продавать и покупать недвижимость в другой стране максимально эффективно?
Наши партнеры – это риэлтерские компании, которые профессионально делают свою работу для того, чтобы ваши объекты продавались максимально быстро и по наиболее правильной цене. Организуют показы, эффективную рекламу вашего объекта. И экономят ваше время.