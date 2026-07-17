Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Хазараспский район
  3. Жилая

Жилье в Хазараспский район, Узбекистан

;
1 объект найдено
Квартира в Хазарасп, Узбекистан
Квартира
Хазарасп, Узбекистан
Сут махсулотларини ишлаб чикаришда ишлатиладиган насос. Насос, используемый при производстве…
$1,487
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Хазараспский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная