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Квартиры в Гиждуванский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Квартира в Гиждуван, Узбекистан
Квартира
Гиждуван, Узбекистан
Юрта для войлока Белый Войлок 2.5х20м Рулон 50кг 1кг = 39 000с Коричневый войлок 2.5х20…
$3
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USMANOV REALTY
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Квартира в Гиждуван, Узбекистан
Квартира
Гиждуван, Узбекистан
Краска тоза Пробек 65000км Шумка булган Янги Балон Пулт 908 Хамма харожоти килинган Ав…
$12,498
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Гиждуванский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная