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Квартиры-студии в Фергана, Узбекистан

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1 объект найдено
Студия 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4/4
Цена по запросу
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Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Фергана, Узбекистан

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов