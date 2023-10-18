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Продажа новых домов в Ферганская область, Узбекистан

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Квартира
Ташкент, Узбекистан
56 м²
660 690 000 сум
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
8 м² 3 ванных
5 872 800 000 сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
38 м² 1 ванная
732 939 877 сум
Квартира 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
60 м² 1 ванная
2 079 950 000 сум
Квартира
Кибрайский район, Узбекистан
50 м²
942 095 000 сум
Дом 2 комнаты с мебелью
Кибрай, Узбекистан
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489 400 000 сум
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом
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593 397 500 сум
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
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65 м²
1 068 251 186 сум
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