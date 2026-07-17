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Дома в Фергана, Узбекистан

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3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок 9 соток. На участке есть небольшой домик. Проведены газ, электри…
$41,892
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Агентство
USMANOV REALTY
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Дом 1 комната в Фергана, Узбекистан
Дом 1 комната
Фергана, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Tatuda yolni boyida uy sotaman. Hujatlari joyida. Uy bolingan obshejit mas
$45,000
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Частный продавец
Языки общения
Русский
Дом 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - 8 - МАКТАБ ОЛДИДА 5 СОТИХ 3 -…
$26,000
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Агентство
Агентство недвижимости Фергана
Языки общения
Русский
BPNBPN

Параметры недвижимости в Фергана, Узбекистан

Недорогая
Элитная