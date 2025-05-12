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Жильё в Элликкалинский район, Узбекистан

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Бустан, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Бустан, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 23/25
Продается трёхкомнатная Новостройка в  Мирза Улугбекском районе на Дархане  ЖК Akay ci…
$160,000
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Агентство
Guzal Real Estate
Языки общения
Русский
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Параметры недвижимости в Элликкалинский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная