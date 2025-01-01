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Земельные участки в Дангаринский район, Узбекистан

2 объекта найдено
Участок земли в Бустанлик, Узбекистан
Участок земли
Бустанлик, Узбекистан
Бустонлик тумани, чорбог шахарчаси. Чорбог сув омбори ёнида. 3 гектар. Дам олиш оромгохи учу…
77,39 млн сум
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Агентство
Shaxnoza Realtor Estate
Языки общения
Русский
Участок земли в Бустанлик, Узбекистан
Участок земли
Бустанлик, Узбекистан
Бустонлик тумани, Паргос мфй. Асосий магистрал йулдан 200 метр ичкарида. Газ, свет, сув, кан…
128,98 млн сум
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Shaxnoza Realtor Estate
Языки общения
Русский