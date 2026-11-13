Рынок недвижимости столицы меняется! Собрали главные события, которые стоит знать покупателям, продавцам и инвесторам.

РЕНОВАЦИЯ
В нескольких районах Ташкента реализуются проекты обновления старого жилого фонда. Обсуждается создание специального банка квартир для переселения собственников.

ЦЕНЫ
Медианная цена квартиры в объявлениях составляет около $92 000. Стоимость зависит от района, состояния и типа дома.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РИЕЛТОРОВ
С 8 ноября действует новый закон о риелторской деятельности и предусмотрено создание Единого реестра специалистов.
ЭСКРОУ-СЧЕТА
При покупке готовой недвижимости уже действует механизм расчётов через эскроу. Законопроект об эскроу для строящегося жилья прошёл Законодательную палату.

НОВЫЙ ТАШКЕНТ
Появляются новые возможности для крупных инвестиционных и строительных проектов.

АРЕНДА
Сохраняется интерес к качественным квартирам в современных ЖК, особенно с охраной, паркингом и хорошей инфраструктурой.

Следите за изменениями рынка, прежде чем покупать, продавать или инвестировать!

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А какой вопрос рынка недвижимости интересует вас больше всего?