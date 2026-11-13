ЧТО НОВОГО НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ТАШКЕНТА? НОЯБРЬ 2026
РЕНОВАЦИЯ
В нескольких районах Ташкента реализуются проекты обновления старого жилого фонда. Обсуждается создание специального банка квартир для переселения собственников.
ЦЕНЫ
Медианная цена квартиры в объявлениях составляет около $92 000. Стоимость зависит от района, состояния и типа дома.
НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РИЕЛТОРОВ
С 8 ноября действует новый закон о риелторской деятельности и предусмотрено создание Единого реестра специалистов.
ЭСКРОУ-СЧЕТА
При покупке готовой недвижимости уже действует механизм расчётов через эскроу. Законопроект об эскроу для строящегося жилья прошёл Законодательную палату.
НОВЫЙ ТАШКЕНТ
Появляются новые возможности для крупных инвестиционных и строительных проектов.
АРЕНДА
Сохраняется интерес к качественным квартирам в современных ЖК, особенно с охраной, паркингом и хорошей инфраструктурой.
Следите за изменениями рынка, прежде чем покупать, продавать или инвестировать!
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А какой вопрос рынка недвижимости интересует вас больше всего?
Опубликовано: 13.11.2026, 17:08