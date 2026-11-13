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Рынок недвижимости столицы меняется! Собрали главные события, которые стоит знать покупателям, продавцам и инвесторам.РЕНОВАЦИЯВ нескольких районах Ташкента реализуются проекты обновления старого жилого фонда. Обсуждается создание специального банка квартир для переселения собственников.ЦЕНЫМедианная цена квартиры в объявлениях составляет около $92 000. Стоимость зависит от района, состояния и типа дома.НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РИЕЛТОРОВС 8 ноября действует новый закон о риелторской деятельности и предусмотрено создание Единого реестра специалистов.ЭСКРОУ-СЧЕТАПри покупке готовой недвижимости уже действует механизм расчётов через эскроу. Законопроект об эскроу для строящегося жилья прошёл Законодательную палату.НОВЫЙ ТАШКЕНТПоявляются новые возможности для крупных инвестиционных и строительных проектов.АРЕНДАСохраняется интерес к качественным квартирам в современных ЖК, особенно с охраной, паркингом и хорошей инфраструктурой.Следите за изменениями рынка, прежде чем покупать, продавать или инвестировать!ESTATE HOME UZ — недвижимость, новости и аналитика Ташкента.А какой вопрос рынка недвижимости интересует вас больше всего?