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Квартиры в Чартакский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Чартак, Узбекистан
Квартира
Чартак, Узбекистан
Xavo nasosi rover stanogi va gaz tortish uchun 7.5 kv xavo matori
$600
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Чартакский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная