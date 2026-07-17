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Жилье в Чартак, Узбекистан

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2 объекта найдено
Дом 8 комнат в Чартак, Узбекистан
Дом 8 комнат
Чартак, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Arzon narxda shoshilinch sotamiz uchastkamizni tezlik bilan sotishimiz kerak
$45,435
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Квартира в Чартак, Узбекистан
Квартира
Чартак, Узбекистан
Xavo nasosi rover stanogi va gaz tortish uchun 7.5 kv xavo matori
$600
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку