  1. Realting.uz
  2. Чирчик
  3. Долгосрочная аренда
  4. Дом

Аренда домов на длительный срок в Чирчике, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Код: 34711 #Чирчик #Целиус Сдаем на длительный срок свой 4-комнатный дом семье в микрор…
$200
в месяц
Агентство
ARENDA KVARTIRALAR
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
