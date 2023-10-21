Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Чирчик
  3. Земельные участки

Земельные участки в Чирчик, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
#Mirzo-Ulug'bek tumani #Uchaska #9-Sotok #Uglavoy Manzil:15-Gor bolnica ro‘parisidigi Mahal…
5,63 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
••• Тошкент тумани! Парвоз махаллада #Ер сотилади • 6 сотих! Фасад (16×38) • Канализа…
208,00 млн сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
#Mirobod #Katta Mirobod 1-Tor ko‘chasi #Uchaska Fasadi:17×21 #3.55-Sotok #7-Hona SanUzel:2…
3,67 млрд сум
Земельные участки в Назарбек, Узбекистан
Земельные участки
Назарбек, Узбекистан
Назарбек 70 соток Со всеми коммуникации Вода газ свет Вдоль дороги Застроенно 2000 кВ м…
9,18 млрд сум
Земельные участки в Ханабад, Узбекистан
Земельные участки
Ханабад, Узбекистан
Продаю землю 5 сот с домом каробка в Сергели Янгихает есть видео. Дополнительная информация…
917,63 млн сум
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Мирзо Улугбек 22 сотки 3 дома, один коробка Состояние среднее Фасад 42 м Цена 850.000…
10,40 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Карасу-6 ул. Шабода.  Участок под застройку.  13,44 соток земли.  фасад 27*49 м.  …
6,48 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Яшнабодский район Улица Хатирчи Махала Элитная Соседи хорошие Продаётся 5 сотка застройку …
1,00 млрд сум
Земельные участки в Янгибазар, Узбекистан
Земельные участки
Янгибазар, Узбекистан
#Продажа #Земля Под Строителства #14Гектар Все Документы Есть Район: #МирзоУлугбек Ориентир…
171,29 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продается земельная участка под строительство гостиницу #Яккасарайский район Ор-р:Гостин…
1,22 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Мирабадский район ориентир "Посольство России" Продается участок под строительство 4.78 сот.…
2,57 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Ченгельды, Узбекистан очень перспективное место – Янги Узбекистон Участок 6 соток Н…
856,45 млн сум