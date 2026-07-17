Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Чиракчинский район
  3. Жилая

Жилье в Чиракчинский район, Узбекистан

;
1 объект найдено
Квартира в Чиракчи, Узбекистан
Квартира
Чиракчи, Узбекистан
Teko yili 1999 xollati zur minib yurgan mashinam kiraska radnoy petnosi bor mashenani kuring…
$2,891
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Чиракчинский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная