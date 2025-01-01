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Земельные участки в Чиназ, Узбекистан

1 объект найдено
Участок земли в Чиназ, Узбекистан
Участок земли
Чиназ, Узбекистан
17,48 Гек ; озера 2,8; 3,2; 1,4; 1,4; 1.   Есть скважина 2  шт, глубина 400 мет. Здания два …
16,77 млн сум
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Shaxnoza Realtor Estate
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