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Квартиры в Чиназский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Янги Чиназ, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Янги Чиназ, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 2/4
3 комнатная квартира находится в районе ЦУМа, метро Космонавтов, парк Голубые купола рядом …
1,80 млрд сум
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Goodland Агентство Недвижимости
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Параметры недвижимости в Чиназский район, Узбекистан

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