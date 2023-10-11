Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
174
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
97
Жилая
Квартира в Узбекистане
7781
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
471
Коттедж
Земельные участки в Узбекистане
73
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
320
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
1
Долгосрочная аренда в Узбекистане
2764
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Чиланзарский район
Жилая
Комнаты
Количество комнат с видом на горы в Чиланзарский район, Узбекистан
Комната
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
76 м²
5/7
378 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
2
30 м²
3/4
Свежие предложения для верных решений Чиланзарский район ,7 квартал,ориентир Октепа Продаетс…
592,91 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
75 м²
3/8
Срочно! Мирзо-Улугбекский район, новостройка. 4-х ком. квартира - очень выгодно! Продается…
1,08 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
#Осиё #1комнатная 1/2/4 кирпич с/уз совмещенный ремонт хороший мебель техника балкон 2*…
859,31 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
84 м²
1/4
Продается квартира на Юнусабадском районе, 4-квартал, проспект Амира Темура и Ахмад Дониша,…
1,28 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
1/5
3 комнатная квартира на Юнусабаде 14 квартал Этаж 1 Этажность 4 Дом панельный …
1,05 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
5
400 м²
3
Қуёш нурлари бағридаги 3 қаватли уй! Кенг, ёруғ ва шинам евро ЛУХ хоналарни ўзида жамлаган …
3,18 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
2
59 м²
6/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
898,63 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
город Самарканд, Узбекистан
2
45 м²
3/5
Реклама № 2781 Продаётся 2х комнатная квартира на 3 этаже 5 этажного дома. Квартира с н…
544,01 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
2
48 м²
3/10
Продаётся квартира Новостройка Возле Рахата 2\3\10 Метро в 5 минутах Хорошая локация !…
501,23 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Бухара, Узбекистан
1
50 м²
3/5
Продаётся квартира Комнат 1 Этаж 3 Ремонт Коробка Ор-р Шарк 1 гастроном Наша телег…
256,73 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
1
46 м²
13/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
796,97 млн сум
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Чиланзарский район, Узбекистан
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL