Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
178
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
102
Жилая
Квартира в Узбекистане
12478
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
1172
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Узбекистане
171
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
58
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
527
Ресторан, кафе
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
58
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
2
Долгосрочная аренда в Узбекистане
5027
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Uzbek
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
UZS
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Чиланзарский район
Коммерческая
Other
Коммерческая недвижимость в Чиланзарский район, Узбекистан
коммерческая недвижимость
99
офисы
7
инвестиционная недвижимость
2
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Uzbek
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
1
1,76 млрд сум
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Система Buss Rapid Tranzit Общая площадь участка 38 км Преимущества БРТ Авт…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Назарбек, Узбекистан
600 м²
1
Продаётся Назарбек Тарнов готовый Мебель цех 6 соток 600 кв.м готовый цех с арендатороми с…
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
328 м²
#0057 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Расположение: Мирзо-Улугбекский район Ориентир: Паркентский 1я ли…
4,01 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
2
65 м²
4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Улица Мукумий ор-р: Флагман Яккасарайский район Этаж: 1 Комнат…
1,62 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом
Ханабад, Узбекистан
4 185 м²
3
Здравствуйте! Продаётся не работающая гостиница в центре города в Сергелийском районе с пло…
58,12 млрд сум
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание Прокуратуры Ташкентской области Общие сведения : Общая площадь участка …
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
7
300 м²
2
🔷Яккасарайском район Дом, вторая линия от ул Шота Руставели ♦️300Квм ♦️2 х этажный. …
1,47 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Бешкурган, Узбекистан
56 м²
1/4
#2ком #нежилой #чиланзар11 Продаётся Салон красоты со всем содержимым внутри . Ориентир: Чи…
795,28 млн сум
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Памятник Зульфии Закировой Общая прощадь участка 1,00 га Период реализаци и проэкта…
Цена по запросу
Рекомендовать
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Многопрофильный комплекс здравоохранения Общая площадь участка 4,78 га …
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с бытовой техникой
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
70 м²
4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на Новомосковская ор-р: стадион Старт (Мирзо-Улугбекский район) …
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL