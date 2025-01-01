Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Чарвак
  3. Жилая
  4. Таунхаус

Таунхаусы в Чарвак, Узбекистан

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 7 комнат в Чарвак, Узбекистан
Специальная позиция
Таунхаус 7 комнат
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 2
4,53 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha

© 2025 Realting.uz

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов