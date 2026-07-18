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Аренда отелей на сутки в Бухаре, Узбекистан

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3 объекта найдено
Отель в Бухара, Узбекистан
Отель
Бухара, Узбекистан
Мехмонхона буш хоналар бор. Гостиница (Бухара Самарканд дарвоза). Ўзбекистон ахли ва хорижи…
$5
за сутки
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Агентство
USMANOV REALTY
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Отель в Бухара, Узбекистан
Отель
Бухара, Узбекистан
" BUXOROYI SHARIF " mehmonxonasiga xush kelibsiz! -Buxoro shahrida joylashgan yana bir korka…
$17
за сутки
Telegram
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Отель в Бухара, Узбекистан
Отель
Бухара, Узбекистан
HOTEL DREAM PLAZA BUKHARA ГОСТИНИЦА DREAM PLAZA Бухара Отель в городе Бухара Номера одномес…
$17
за сутки
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
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