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Продажа новых домов в Бухара, Узбекистан

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Квартира 1 спальня
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
47 м² 1 ванная
672 925 000 сум
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887 037 500 сум
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2 263 475 000 сум
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