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Жилье в Баяутский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Баяут, Узбекистан
Квартира
Баяут, Узбекистан
Damas avtomashinasi sotiladi nahtga oʻzimizni Rayonga nasiya savdogayam gaplashsa boʻladi mu…
$7,800
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Баяутский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная