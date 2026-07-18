Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Бустанский район
  3. Жилая

Жилье в Бустанский район, Узбекистан

;
1 объект найдено
Квартира в Янгикишлак, Узбекистан
Квартира
Янгикишлак, Узбекистан
Продам б/у шины для карьерной, строительной и грузовой техники. Более 70 шт. Описание Прод…
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Бустанский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная