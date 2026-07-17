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Жилье в Бешарыкский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Бешарык, Узбекистан
Квартира
Бешарык, Узбекистан
Это на машину.Лежали в гараже.Машина победа .Работают от аккумулятора.Почти новые.Работают отлично
$289
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Бешарыкский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная