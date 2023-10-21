Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Берунийский район
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Берунийский район, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Система Buss Rapid Tranzit Общая площадь участка 38 км   Преимущества БРТ Авт…
Цена по запросу
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
Продаётся отдельно стоящая здания. Учтепинский район ор-р Учтепа Оутлет 1-я линия 5-сот. 5…
17,13 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 25 м²
Продается офисное помещение в новостройке! Юнус-Абадский район, ул.Абдулла Кодири. Новост…
611,75 млн сум
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1
ПРОДАЁТСЯ номер #0067 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Расположение:Мирабадский район Ор-тир: Саид Барака …
3,92 млрд сум
Коммерческая 5 комнат с кондиционером, в центре города, с видеонаблюдением в Узбекистан
Коммерческая 5 комнат с кондиционером, в центре города, с видеонаблюдением
Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Юнусабад, недалеко от Завода Зенит, Американское Посольство. Сдается под офис: Помещение…
44,05 млн сум
Коммерческая 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
ВЫГОДНО И ТОЧКА!!!   Мирзо Улугбекский район Ул. Циалковская, Олтин тепа 1-на ос…
1,53 млрд сум
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Площадь 178 м²
Этаж 1
Здравствуйте! Продаётся помещение в центре города. Под любой бизнес! ( Кафе, Кальянная ) О…
3,30 млрд сум
Коммерческая с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка в Кибрай, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка
Кибрай, Узбекистан
Площадь 5 500 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Продаётся Заправка в пригороде . Отличная инфраструктура. Гарантируем: Безо…
29,36 млрд сум
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Областное управление дошкольного образования Общая площадь участка 2 га о проекте N…
Цена по запросу
Коммерческая 8 комнат в Узбекистан
Коммерческая 8 комнат
Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 246 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА: ЖК «Милано», Кичик Бешегоч, пр-д Абдуллы Каххар, дуплекс 246 м²   Новостро…
4,80 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 300 м²
Количество этажей 8
ЖК "Парижен"   в нежилом фонде !!! Мукимий ул.махалля Мухандислар пересечение с ул.Бабур …
4,34 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Феруза помещение под бизнес офис магазин аптеку 3/1/5 70м² С ремонтом В доль главной трассы …
1,59 млрд сум