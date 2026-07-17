Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Балыкчинский район
  3. Жилая
  4. Квартира

Квартиры в Балыкчинский район, Узбекистан

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Балыкчи, Узбекистан
Квартира
Балыкчи, Узбекистан
Fudbol ximoya setkalari Zakaz asossida tayorlab berqmiz Siz istagan razmerda toqib beramiz…
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Балыкчинский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная