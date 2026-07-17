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Квартиры в Багатский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Квартира в Багат, Узбекистан
Квартира
Багат, Узбекистан
Аппаратура ГОСТ 20219-74. Это новый тип, который не сработал
$165
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USMANOV REALTY
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Квартира в Багат, Узбекистан
Квартира
Багат, Узбекистан
Armaturasi zor cccp plitasi ooooooiiiiiiiiiiiiii
$124
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Багатский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная