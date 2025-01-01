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Долгосрочная аренда недвижимости в Ангрен, Узбекистан

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Авторский проект Ташкент СИТИ в долгосрочную аренду в Ташкент, Узбекистан
Авторский проект Ташкент СИТИ в долгосрочную аренду
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 8/8
Tashkent City ,"Garden Residens" напротив  гостиницы "Hayatt Regency" недалеко от метро Пахт…
36,39 млн сум
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 142 м²
Этаж 5/8
25,99 млн сум
в месяц
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Агентство
Domio-Realty
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 103 м²
Этаж 4/7
25,99 млн сум
в месяц
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Агентство
Domio-Realty
Языки общения
English, Русский
TASHKENT CITY «BOULEVARD» в Ташкент, Узбекистан
TASHKENT CITY «BOULEVARD»
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 4/7
▪️ Расположение: Шайхантахурский район  ▪️ Общая площадь: 104 м² ▪️ Количество комнат: 3 …
25,99 млн сум
в месяц
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Агентство
USOV Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 8/51
25,99 млн сум
в месяц
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Агентство
Domio-Realty
Языки общения
English, Русский
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Уютная современная квартира со всеми удобствами в центре города Для иностранных граждан и семьи
650,000 сум
за сутки
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Агентство
MISTER XAN
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Шайхантаурский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
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Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Мирзоулугбекский район, Максим Горький сдается в аренду 2 комнатная, 3 этаж, 5 этажность (50…
6,50 млн сум
в месяц
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Modern Home
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
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Число комнат 3
Площадь 110 м²
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19,49 млн сум
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Real Estate Yunus
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
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