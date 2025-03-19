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Производственные здания в Ангрен, Узбекистан

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1 объект найдено
Готовый бизнес обогащения Каолина продаётся Ангрен территория 1,05 га в Ангрен, Узбекистан
Готовый бизнес обогащения Каолина продаётся Ангрен территория 1,05 га
Ангрен, Узбекистан
Площадь 10 500 м²
Количество этажей 2
Готовый Бизнес, обогащения каолина м-ц от 250 до 500тн  типа АКС-30 . территория 0,96 гек…
$570,000
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