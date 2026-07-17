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Жилье в Андижанский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Куйган - яр, Узбекистан
Квартира
Куйган - яр, Узбекистан
Shoxona mebel gulari quyma .Matryali Turkiya. Machalkasi Qozog'iston 22.50 zichligi. Karkaz…
$1,200
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Андижанский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная