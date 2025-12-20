  1. Realting.uz
Rizomulk Group

Узбекистан, Ташкент
;
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2011
На платформе
10 месяцев
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
realting.uz/account/company-profile
Мы в соцсетях
Об агентстве

Rizomulk Group — международная ведущая компания на рынке коммерческой и жилой недвижимости, специализирующаяся на продаже, управлении и инвестировании в объекты, а также на подготовке профессиональных риелторов.                                              🔎 Подбор недвижимости
📈 Аналитика рынка и инвестиции
💼 Команда квалифицированных риелторов
🎓 Обучение риелторов в нашей Академии

Услуги

В настоящее время наша команда специализируется на следующих направлениях:

  • Аренда, продажа, поиск и аналитика коммерческой недвижимости.​

  • Подбор новостроек и консультации по инвестициям в недвижимость.​

  • Доверительное управление объектами для частных и юридических лиц: технический анализ, планирование и управление.​

  • Нотариальное и юридическое сопровождение сделок с недвижимостью на всех этапах. 

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 00:18
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 20:00
Вторник
09:00 - 20:00
Среда
09:00 - 20:00
Четверг
09:00 - 20:00
Пятница
09:00 - 20:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Квартиры
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 25/28
Продается 2-комнатная квартира в ЖК NRG U-TOWER Квартира в жилом комплексе бизнес-класса NR…
$149,000
Квартира 3 комнаты в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Учкудукский район
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/8
НОВОСТРОЙКА 3/2/7 ЖК Via Port Ориентир: ресторан Caravan, Грузинский дворик ЖК Felicita Об…
$155,000
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 5/7
Продаётся 3х комнатная квартира на Ц-1 ЖК Centrado. Мирзо-Улугбекский район 3/5/7. Площа…
$205,000
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Число комнат 3
Площадь 115 м²
Этаж 3/6
Клубный дом "ВИА Порт" Владелец, своя, срочно дом кирпичный 100% Площадь: 115.31 м² Комнат…
$250,000
Коммерческая недвижимость
Офис 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 80 м²
Ташкент
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
Продаётся своя квартира. Владелец. Центр, Метро Узбекистанская 200м, Хумо Арена, Ташкент сит…
$210,000
Офис 388 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 388 м²
Ташкент
Число комнат 7
Площадь 388 м²
Этаж 3/7
Продажа/Аренда офисного помещения в бизнес-центре (Ташкент) Продается нежилое помещение под…
$470,000
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/7
ПОД ЛЮБОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Сдается! Коммерческая недвижимость !! Адрес: Мирабадский район , …
$1,300
Коммерческое помещение 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 80 м²
Ташкент
Площадь 80 м²
Этаж 1/9
Продается офис срочно ВДОЛЬ ДОРОГИ на Ц-5 (Юнусобод район) Этаж: 1 3 ком +1 холл Этажност…
$220,000
Наши агенты в Узбекистане
Кахрамон Миркасымов
Кахрамон Миркасымов
1 объект
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
